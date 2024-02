Strage di Erba, la vita di Rosa Bazzi fuori dal carcere

Inizierà il primo di marzo davanti alla Corte d’Appello di Brescia il processo di revisione per la strage di Erba a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati in Cassazione per pluriomicidio. Nel mentre Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi mostra una Rosa Bazzi inedita. La donna, 60 anni, è stata ripresa dalla trasmissione mentre raggiunge alle prime luci dell'alba il posto di lavoro che le è stato assegnato nell'hinterland milanese, dal lunedì al venerdì. Rosa si occupa quindi di pulizie, proprio come nel suo ultimo impiego prima della strage", spiega una nota del programma. Rosa Bazzi, secondo il racconto di Quarto Grado, ogni mattina alle 7.15 lascia il carcere di Bollate e, con un mezzo che la attende fuori, raggiunge l'azienda in cui lavora. Poi rientra in cella nel pomeriggio. La donna, 60 anni, beneficia della norma che consente ai detenuti il lavoro all'esterno del penitenziario.

L'udienza del 1° marzo

Dopo quasi 18 anni di carcere la Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. L'udienza è fissata per il primo marzo. Il processo che si aprirà potrà concludersi con un'assoluzione o una condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano oppure con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione. Nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere.

La decisione arriva a sorpresa visto che le prove raccolte contro Olindo Romano e Rosa Bazzi sono molte: testimone oculare, prova scientifica e confessioni. A quasi 17 anni di distanza, grazie ai progressi scientifici e tecnologici, ci sono nuove prove da valutare, che potrebbero trasformare i colpevoli in possibili vittime di un errore giudiziario.

L'udienza del primo marzo servirà per discutere, per la prima volta, se approfondire e come alcuni temi centrali nel processo, quindi davanti ai giudici ci sono due strade: assoluzione o rigetto dell'istanza e dunque conferma della sentenza di condanna.