Entra in un'auto parcheggiata dopo avere rotto il finestrino: inseguito dai vigili in centro a Como

Nel pomeriggio del 23 giugno, intorno alle 15.40, la polizia locale di Como è intervenuta in viale Lecco per la presenza di un giovane all'interno di un'auto nella quale si era introdotto dopo avere spaccato un vetro. All'arrivo degli agenti, il giovane ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e fermato. Oltre al danneggiamento del veicolo, il ragazzo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, a causa del suo tentativo di scappare e della resistenza opposta durante l'arresto.