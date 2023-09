Como, drogato e ubriaco spacca con un pugno il vetro dell'auto della polizia

Nel pomeriggio di domenica 24 settembre 2023 una volante della polizia di Stato della questura di Como che transitava in piazzetta della Tessitrice - luogo solitamente frequentato da spacciatori - è stata avvicinata da un giovane uomo in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e stupefacenti. L'uomo, poi identificato per un 22enne ecuadoriano residente a Como e in regola con le norme sul soggiorno, ha deliberatamente sferrato un pugno sul lunotto posteriore dell’auto di servizio, mandandolo in frantumi. E' poi fuggito in direzione del vicino parcheggio dell’Ippocastano. Gli agenti lo hanno rincorso e bloccato e, dopo una serie di calci e pugni nei loro confronti, l’hanno immobilizzato e fatto salire sull'auto dei servizio. Una volta in questura gli agenti lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per il danneggiamento dell’auto.