È sano e salvo il turista di 13 anni scomparso da Laglio: è stato ritrovato a Cernobbio

Ritrovato dai carabinieri a Cernobbio il turista di 13 anni scomparso. Si era allontanato a piedi partendo da Laglio e quindi al momento del ritrovamento aveva già percorso 10 chilometri circa. Il giovane è stato individuato da una pattuglia dei carabinieri e risultava disperso dal tardo pomeriggio di oggi lunedì 7 agosto. Le ricerche sono partite in forze subito dopo l’attivazione da parte della centrale: impegnati i tecnici del soccorso alpino, con la stazione Lario Occidentale - Ceresio, competente per territorio e i referenti TeR e CoR (tecnici e coordinatori di ricerca) della XIX Lariana, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco (anche in elicottero) e la protezione civile. Erano già stati contattati i cinofili dell’ANC - Associazione nazionale carabinieri e i molecolari del Cnsas, oltre a tutte le risorse disponibili per accelerare i tempi, vista la giovane età del ragazzo e le poche ore di luce ancora a disposizione. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con il ritrovamento del tredicenne sano e salvo.