Lieto fine per Amal: la giovane si è presentata dai carabinieri e sta bene

Lieto fine per la 25enne Amal El Mahri di Ponte Chiasso e che lavora nel noto ristorante Da Noi, in via Lambertenghi a Como. Non si avevano sue notizie da domenica 7 luglio. Disperati gli appelli della madre sui social ma fortunatamente la giovane si sarebbe presentata spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Limbiate dove hanno potuto accertare che la ragazza stia bene anche se non rispondeva alle telefonate e neanche ai messaggi su WhatsApp.