Risse, liti violente e alcol, il lungo sabato notte in città a Como

Serata e nottata intensa quella tra sabato 16 e domenica 17 a Como città. Si comincia alle 20.15 circa in piazza Gobbetti dove due giovani di 17 e 21 anni si sono resi protagonisti di una lite con l'utilizzo di coltelli e cocci di vetro di bottiglie rotte, portando a un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine. Entrambi i giovani coinvolti nella rissa sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche immediate. Le ferite riportate non sono gravi. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la lite tra i due giovani extracomunitari.

Pochi minuti dopo, alle 20.30 circa, in Lungo Largo Trieste, un'altra rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri e di un'ambulanza della Croce Rossa per trasportare un 19enne all'ospedale Sant'Anna. Anche in questo caso le ferite non sarebbero gravi.

Nella notte introno alle 3 c'è stata invece un'aggressione in via Pasquale Paoli con l'intervento della Croce Azzurra in aiuto di un 38enne. Non è stato necessario il ricovero.

Alle 3.14 un ragazzo di soli 18 anni è stato soccorso in viale Innocenzo dal personale della Croce Rossa per un'intossicazione etilica. Il giovane è stato portato all'ospedale Valduce in codice giallo dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Alle 4.03 del mattino è stata soccorsa una ragazza di 26 anni in via Pasquale Paoli per essere finita fuori strada con l'auto. Non è stato necessario il ricovero.