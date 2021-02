Norma Willy applicata anche a Como: denunciati 4 ragazzi dopo la rissa in piazza Volta

Per la rissa avvenuta in piazza Volta a Como il 6 febbraio 2021 sono stati fermati e denunciati quattro ragazzi (un minorenne di 17 anni e tre ventenni). le accuse sono di urbiachezza molesta e rissa. Inoltre il questore di Como ha applicato anche la norma cosiddetta "Willy", dal nome del giovane pestato a morte a Colleferro, in provincia di Roma. Per i quattro giovani, dunque, è scattato un severo Daspo Urbano. In poche parole non potranno più accedere a nessun locale destinato alla somministrazione di alimenti o bevande situati in piazza Volta e nelle vie limitrofe della città murata, inoltre è vietato loro anche lo stazionamento in prossimità dei locali. La violazione del Daspo potrebbe costare caro ai ragazzi: una multa da 8mila a 20mila euro e la reclusione da 6 mesi a 2 anni.