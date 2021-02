Rissa in piazza Volta, De Santis: "Questi giovani si muovono in branco a Como, per creare risse"

L'ennesimo episodio di violenza urbana in Piazza Volta, che stavolta ha causato il ricovero di un diciottenne, richiede una risposta forte dell'amministrazione comunale, anche per salvaguardare la sicurezza dei residenti, e dei tanti cittadini che frequentano tranquillamente gli esercizi commerciali di Piazza Volta e delle vie del centro.

Secondo il Consigliere Comunale di Fd'I, Sergio De Santis, Vice Presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Como: "risse eassembramenti sono causati da gruppi di giovani che si muovono con lecaratteristiche del branco, spostandosi all'interno del centro storico con il solo intento di cercare un pretesto per scatenare scontri, quasi sempre incuranti del rispetto delle basilari norme di prevenzione del covid, come indossare le mascherine, o rispettare il distanziamento fisico. Va benissimo quindi installare le telecamere, come annunciato giorni fa dall'Assessore Negretti, ed aumentare la presenza dissuasiva delle forze dell'ordine, anche intervenendo nei punti di ritrovo di queste gang, prima che inizino a muoversi. Nel caso questo non fosse ancora sufficiente, pensiamo che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di governo, debba adottare ordinanze specifiche per prevenire ed eliminare queste situazioni, pericolose e dannose per l'immagine stessa della città."