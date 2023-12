Botte, cocci di vetro, coltelli e sangue: rissa in piazza Gobetti a Como

Una violenta rissa è scoppiata nella centralissima piazza Gobetti a Como, coinvolgendo due giovani extracomunitari in uno scontro. La lite ha visto l'utilizzo di coltelli e cocci di vetro di bottiglie rotte, portando a un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine. I due giovani, di nazionalità al momento non specificata, sono venuti alle maniere forti intorno alle ore 20.15. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale, supportati dai carabinieri, per sedare la situazione e riportare l'ordine nella piazza. Entrambi i giovani coinvolti nella rissa sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche immediate. Le ferite riportate non sono gravi. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la lite tra i due giovani extracomunitari.