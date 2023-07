Rissa a Erba all'interno di un negozio di kebab: 4 denunciati

Rissa nella notte all'interno di un kebabbaro di Erba. All'interno dell'esercizio commerciale di piazza Padania poco prima dell'una è entrato un uomo marocchino in evidente stato di ebbrezza. L'uomo ubriaco ha ingaggiato per futili motivi una rissa con tre pakistani che si trovanano all'interno del negozio. Sono stati allertati i carabinieri di Erba che sono intervenuti per sedare gli animi. Tutti e quattro gli uomini sono stati denunciati, mentre il marocchino è stato trasportato all'ospedale di Lecco più per lo stato di ubriachezza che per le contusioni riportate nella rissa.