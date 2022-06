La lite tra vicine di casa degenera in rissa: 5 donne all'ospedale

La lite tra vicine di casa è degenerata in rissa: le donne di due distinte famiglie sono venute alle mani dopo un acceso diverbio. E' accaduto a Limido Comasco intorno alle 16.30 del 12 giugno 2022. Quando le donne sono arrivate a picchiarsi gli uomini delle rispettive famiglie sono intervenuti, infervorando gli animi. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno avuto non poche difficoltà a sedare la rissa. Nessuno è rimasto ferito in modo grave ma 5 donne sono state trasportate al pronto soccorso per le cure mediche del caso. Hanno riportato solo escoriazioni.