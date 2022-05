La lite finisce con una coltellata: uomo ferito in un bar di Ponte Chiasso

Rissa violenta in un locale pizzeria di Ponte Chiasso a Como. La dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto poco dopo le ore 21 del 16 maggio 2022. Secondo le prime informazioni apprese sul posto sembra che due uomini abbiano litigato, forse per motivi di gelosia. Al culmine della lite uno dei due avrebbe aggredito l'altro con un coltello ferendolo in modo piuttosto serio. L'uomo ferito è stato portato all'ospedale Sant'Anna da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Altre persone sarebbero rimaste coinvolte nella lite, tra loro anche due ragazzi di 18 anni. Seguiranno aggiornamenti.