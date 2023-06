Bastonate tra tifosi durante la partita Casaloldo-Lambrugo: un ferito

Quella dell'Inter, in questo fine settimana, non era la sola partita molto attesa. A Casaloldo un paese di poco più di 2500 abitanti in provincia di Mantova si disputavano i playoff contro i comaschi di Lambrugo (2.511 abitanti, in provincia di Como). Era una partita molto importante per le due squadre e gli animi dei tifosi presenti si sono scaldati quasi subito. Inizialmente solo a parole ma poi sono passati a darsi bastonate. Come riporta Mantovauno, il tutto è accaduto ieri 11 giugno poco prima delle 19.

Alcuni esponenti delle due tifoserie sono venuti alle mani e da lì sono partiti anche alcuni colpi di bastone. Una persona è stata ferita al volto. Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto anche rinforzi dalla vicina città di Castiglione.