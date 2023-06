Rimpatriato in Egitto con un volo charter torna a Como irregolarmente: arrestato

Nel 2021 era stato dimesso dal centro di permanenza di Gradisca d’Isonzo (GO) e rimpatriato in Egitto con un volo charter. Ma l'uomo, un egiziano di 34 anni, è rientrato in Italia ed è stato trovato nel Comasco prima dei tre anni previsti dalla legge.

La presenza del cittadino extracomunitario (sprovvisto di documenti di riconoscimento) è arrivata alla questura di Como ieri 12 giugno e una pattuglia è intervenuta presso la sede della Croce Rossa Italiana a Lipomo (Como) per andare a verificare la situazione.

I successivi accertamenti foto dattiloscopici e quelli attraverso la banca dati hanno dimostrato che si trattava proprio del 34enne egiziano che, nel 2021, era stato rimpatriato in Egitto con un charter.

L'uomo è stato arrestato per violazione della normativa vigente e portato nelle celle di sicurezza della questura.

Il rito direttissimo si è svolto nella mattinata di oggi 13 giugno 2023 e il 34enne è stato condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione, con sospensione della pena.