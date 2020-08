Plesio, si ribalta il rimorchio del tir: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Ci sono volute quasi sei ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Menaggio e Como per raddrizzare il rimorchio di un tir che si è ribaltato nella serata del 3 agosto 2020 in via della Grona a Plesio. I pompieri hanno dovuto rimuovere prima il carico per alleggerire il mezzo, poi con l'autogru hanno raddrizzato il rimorchio e liberato la strada. In tutto le operazioni sono durate dalle 20 alle 1.30.

