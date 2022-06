Rimini, tragedia in mare: morto un uomo di Como. Era in vacanza con la sorella

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno, intorno alle 16,20, sulla battigia all’altezza del bagno numero 104 della spiaggia di Rimini. Un turista originario di Como, 72 anni, in vacanza con la sorella, ha perso la vita durante un bagno in mare. A nulla è servito l’intervento del salvataggio che, come riportano i colleghi di RiminiToday, prima ha portato in salvo l’uomo trovato con il viso immerso nello specchio d’acqua e successivamente ha tentato una disperata manovra di rianimazione. Nel frattempo sul posto è intervenuta l’ambulanza medica del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, se non costatare il decesso.