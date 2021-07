Como, rider cade nel torrente con la bici: grave ragazzo di 24 anni

Il giovane ragazzo delle consegne in sella a una bici elettrica ha oltrepassato il parapetto in metallo. Soccorso dall'elicottero del 118

Un rider di 24 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una bruttissima caduta avvenuta poco dopo le ore 13 del 5 luglio 2021 in via Castelnuovo a Como. Il ragazzo proveniva dalla strada in discesa dell'ex ospedale psichiatrico. Il ragazzo delle consegne era in sella a una bicicletta elettrica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per motivi ancora da chiarire anziché fermarsi per poi svoltare obbligatoriamente a sinistra il ragazzo ha tirato dritto finendo a sbattere contro il parapetto in metallo del torrente Cosia, lo ha scavalcato ed è caduto sul greto del corso d'acqua dopo un volo di alcuni metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica ma la gravità delle lesioni e delle ferite riportate hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco