Deve iniziare a lavorare oggi ma gli rubano la bici nuova: il disperato appello del rider

Avrebbe dovuto iniziare a lavorare oggi, 2 giugno, come rider per la consegna di pizze e cibi a domicilio. Per poter fare il rider ha investito 1.300 euro in una bicicletta elettrica acquistata il 27 maggio in un negozio di Como. Era felice e ottimista sul suo futuro, finalmente avrebbe potuto guadagnare un piccolo vero stipendio e magari arrotondare con le mance, ma qualcuno gli ha distrutto il sogno lasciandolo nello sconforto e nella disperazione. Nunziato, 45 anni, genovese di origine, si trova adesso in difficoltà. Dopo aver litigato con la compagna stava trascorrendo le ultime notti alla stazione di Camerlata ed è proprio qui che nella notte del 2 giugno gli hanno rubato la bici. "Era legata con lucchetto ma sono riusciti a rubarla lo stesso, mentre dormivo - racconta - e ora sono disperato, aiutatemi a ritrovarla. L'ho appena comprata proprio per poter lavorare. Sono iscritto alle piattaforme Deliveroo e Glovo e proprio oggi avrei dovuto iniziare a lavorare proprio oggi".

La serie di sfortunati eventi per Nunziato non è, però, iniziata oggi. lavorava come operatore ecologico per Aprica ma si è licenziato quando gli è arrivata una proposta di lavoro in Svizzera. Purtroppo, però, quel lavoro non è mai iniziato, all'ultimo momento l'azienda non ha proceduto con l'assunzione e lui è rimasto disoccupato. Non si è dato per vinto e pur di cavarsela da solo ha deciso di intraprendere uno dei lavori meno ambiti negli ultimi anni a causa delle condizioni lavorative non propriamente idilliache.

La bici rubata è Devron Riddle M1.7 gialla. Chi l'avvistasse n giro o in vendita online può segnalarlo subito ai carabinieri di Como ai quali Nunziato ha sporto denuncia.