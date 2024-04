Lurate Caccivio: falsifica una ricetta medica per farsi dare un farmaco con oppioidi

I carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà di un uomo di 44 anni, residente in provincia di Milano e con precedenti di polizia, per "falsità materiale". Secondo quanto emerso dalle indagini, il 44enne si è recato presso una farmacia nella metà di aprile e ha acquistato due confezioni di un farmaco contenente oppioidi. Per farlo ha presentato una ricetta "bianca" evidentemente falsa, manipolata da lui stesso per ottenere i prodotti desiderati. Il personale della farmacia ha prontamente avvisato le forze dell'ordine, consentendo ai militari di intervenire e identificare il 44enne, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti simili in passato.