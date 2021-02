Ricattava i clienti delle prostitute svizzere: indagato un 37enne

Un uomo di 37 anni è accusato dalle autorità elvetiche di avere ricattato clienti di prostitute operanti in Svizzera. L'uomo, italiano domiciliato nel Luganese, è stato fermato e interrogato. L'inchiesta condotta dalla Procura ticinese è scattata a seguito di alcune lettere che l'indagato avrebbe inviato ai clienti delle prostitute dopo i loro incontri a luci rosse. Nelle missive vi era la richiesta di pagamento entro pochi giorni di cifre dai 500 ai 2mila franchi in criptovalute. Le richieste erano accompagnate da dettagliate istruzioni su come effettuare i pagamenti a fronte dei quali veniva garantito il silenzio sulle frequentazioni sessuali delle vittime dell'estorsione.