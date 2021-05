Si ribalta con il mezzo da lavoro: ferito 71enne a Carate Urio

L'infortunio è avvenuto in via Santa Marta

Un uomo di 71 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio dopo che il piccolo trattore che stava guidando si è ribaltato a causa probailmente di una manovra sbagliata o una disattenzione. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 del 12 maggio in via Santa Marta a Carate Urio. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni non dovrebbero essere gravi sebbene le ferite e le lesioni abbiano richiesto il trasporto all'ospedale Sant'Anna in codice giallo