Si ribalta con il trattorino e resta schiacciato: è gravissimo un 73enne di Cantù

Terribile incidente oggi mercoledì 5 giugno a Cantù, in via per Alzate. Erano circa le 15.40 quando un uomo di 73 anni si è ribaltato con il trattorino, rimanendo schiacciato e riportando ferite gravissime. È stato trovato sotto il mezzo da un'altra persona e si ipotizza fosse alla guida del mezzo. Sul posto i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso con ambulanza, auto medica e elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. L'uomo è stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Varese con traumi da schiacciamento rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso.Presenti anche i vigili del fuoco. In aggiornamento.