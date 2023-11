È in rianimazione il ragazzino di 13 anni caduto e ripescato dal lago

Sono arrivati da Milano i sommozzatori per ritrovare nelle acque del Lago di Como un ragazzino di soli 13 anni, residente a Cinisello Balsamo. Ancora da chiarire le dinamiche del tuffo che è quasi costato la vita al giovane che era insieme ad alcuni amici. Potrebbe essersi trattato di un gioco finito male. Sono due gli amici finiti nel Lago e sulla piattaforma che si trova vicino alle Caviate di Lecco c'erano altri tre giovani coetanei.

Ripescato dal lago dai pompieri

Sul posto si è portata la squadra nautica dei vigili del fuoco, con personale per il soccorso acquatico, squadre da terra e l'elicottero Drago fatto decollare dalla base di Malpensa (Varese).

Come appreso sul posto, il giovane è stato ripescato - in maglietta e costume - in arresto cardiocircolatorio intorno alle 13.45, quasi due ore dopo l'allarme: dopo i tentativi di rianimazione operati sul posto, è stato ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, un'automedica e un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: sono stati gli agenti a schermare con il loro corpo la vista del giovane una volta che questi è stato estratto dalle acque.