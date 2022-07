Retata nel bosco della droga: denunciato uno spacciatore. 4 i clienti nei guai

Il Parco delle Groane sembra essere diventato inespugnabile e gli spacciatori e i loro clienti, nonostante il grande spiegamento di forze messo a disposizione dalla Regione, dai singoli comuni e dalle province sembrano non voler abbandonare il "fortino della droga". Giovedì 21 luglio ennesimo blitz per arginare il traffico di sostanze illegali nel polmone verde a cavallo delle province di Milano, Como e Monza.

La polizia provinciale della Brianza ha denunciato un pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre 4 suoi clienti sono stati segnalati alla prefettura durante un'incursione messa a segno nei boschi di Cogliate (Monza).

A portare gli agenti all'interno dell'area verde nel territorio di Cogliate è stato il monitoraggio di alcuni movimenti sospetti: i clienti, dopo aver lasciato le loro auto, si incamminavano lungo uno sterrato che portava a un cespuglio folto da cui un uomo all'occorrenza usciva per consegnare droga.

La retata nel bosco

È così scattato il blitz degli agenti per fermare lo spaccio di droga in corso: alcuni acquirenti presenti sono riusciti a scappare raggiungendo le proprie auto mentre 4 sono stati fermati e identificati. Lo spacciatore, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e accompagnato al comando della polizia provinciale di Cesano Maderno per essere identificato e fotosegnalato. Dalle operazioni di comparazione delle impronte digitali è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell'ordine.

Il pusher è stato poi trasferito presso la questura di Milano per i provvedimenti di competenza dell’ufficio stranieri e dove è stato denunciato oer detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.