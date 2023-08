Panzeri Srl di Mozzate: replica, correzioni e precisazioni

Riceviamo e pubblichiamo replica, correzioni e precisazioni rispetto a due articoli pubblicati su QuiComo inerenti la vicenda della Panzeri Srl di Mozzate. Si tratta degli articoli del 13 luglio 2021 e del 24 luglio 2023.

Nei summenzionati articoli sono state rappresentate in maniera gravemente inesatta importanti circostanze relative alla vicenda relativa all'illecita appropriazione da parte del dott. Tullio Lietti di disponibilità liquide di ASP-Azienda per i Servizi alla Persona G.L. Panzeri S.r.l. di Mozzate (d'ora in poi anche "ASP Mozzate"), peraltro in contrasto con quanto emerso all'esito del primo grado del giudizio di responsabilità erariale e nel proce­dimento penale relativi a tale vicenda. In primo luogo, è falso e smentito dalla sentenza della Corte dei Conti cui gli articoli si riferiscono, la quale ha deciso il primo grado del giudizio di responsabilità erariale, che il dott. Tullio Lietti sia stato amministratore di fatto di ASP Mozzate e che, quale ovvia conseguenza di ciò, la prof.ssa Gessaga (dal 2013 al 2017 presidente del c.d.a. e amministratrice delegata e, dal 2017 al 2019, amministratrice unica di ASP Mozzate) sarebbe stata amministratrice fittizia di ASP Mozzate e, quindi, si sarebbe totalmente disinteressata dell'attività di gestione cui era tenuta in virtù della sua carica.

In verità, il dott. Lietti si è occupato della tenuta della contabilità, della predisposizione delle bozze dei progetti di bilancio, dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché dell'esecuzione dei pagamenti, della quotidiana operatività della società, dell'esecuzione di alcune delle deci­sioni gestionali degli amministratori e di riportare quotidianamente all'organo amministrativo le informazioni relative all'andamento dell'attività della società.

Egli ha svolto tale attività sotto la direzione e il costante e si­gnificativo controllo dell'organo amministrativo e in particolare, della prof.ssa Gessaga. Più precisamente: 1) il dott. Lietti non dirigeva il personale, bensì si limitava ad organizzarne quotidianamente il lavoro stabilendo in conformità alle decisioni gestorie dell'organo amministrativo, le incombenze, i turni di la­voro, le ferie e i riposi. Della direzione del personale (con ciò intendendo la ge­stione dei rapporti di lavoro, tramite assunzioni, mutamenti di mansioni, licenziamenti e trasferimenti) si è sempre occupato l'organo amministrativo e, in particolare, la prof.ssa Gessaga; 2) il dott. Lietti non orientava le scelte aziendali in ordine agli aspetti amministravo-contabili, se con ciò si vuole dire che egli avrebbe indotto l'organo amministrativo a autorizzare pratiche contabili e amministrative ardite o, addirittura, illecite. Il dott. Lietti era stato, infatti, incaricato dall'organo amministrativo di tenere la contabilità in ma­niera pienamente conforme a legge; 3) il dott. Lietti non gestiva le liquidità fi­nanziarie bancarie e di cassa, se con ciò si vuole dire che egli si sarebbe occupato della gestione finanziaria. Il dott. Lietti è stato, infatti, incaricato di eseguire i pagamenti autorizzati dall'organo amministrativo e di versare in banca il denaro contante presente in cassa e rinveniente dagli incassi in contanti, attenendosi alle articolate procedure di gestione della cassa stabilite dalla prof.ssa Gessaga.

Perciò, il dott. Lietti ha svolto attività di natura non gestoria, bensì meramente esecutiva dell'attività gestoria, sempre, svolta dall'organo amministrativo e, in particolare, dalla prof.ssa Gessaga. Pertanto, Vi invitiamo a rettificare i Vostri articoli alla luce di quanto appena rappresentato Vi. In secondo luogo, è falso e smentito dalla sentenza in esame, che il dott. Lietti avrebbe lavorato per ASP Mozzate senza avere alcun formale incarico e, quindi, all'insaputa degli enti pubblici-soci di ASP Mozzate, che erano e sono il Comune di Mozzate e il Comune di Limido Comasco. In verità, l'attribuzione al dott. Lietti dei compiti (di natura non gestoria) sopra precisati è avvenuta palesemente, pubblicamente e formalmente, vi­sto che: 1) è stata preventivamente autorizzata dagli enti pubblici-soci; 2) è sempre stata fatta oggetto di formale informativa nelle relazioni dell'organo amministrativo al bilancio presentate agli enti pubblici-soci, almeno e sicuramente, nel periodo in cui la prof.ssa Gessaga era amministratrice. In tali informative, infatti, il dott. Lietti veniva indicato come collaboratore gratuito «che coordina il servizio amministrativo e sopperisce alle mille necessità di strutture e servizi» oltre che, nel!' organigramma aziendale, come responsabile del settore «Amministrazione e servizi generali AMM»; 3) il dott. Lietti prendeva parte sia alle riunioni del consiglio di amministrazione sia alle assemblee dei soci, in veste di segretario e di preposto all'illustrazione delle questioni contabili e di bilancio. In terzo luogo, è opportuno che i Vostri lettori vengano messi al corrente delle buone ragioni per cui al dott. Lietti sono stati affidati i compiti (non gestori, lo ripetiamo) sopra precisati. Innanzi tutto, siffatta attribuzione di compiti era ed è consentita dalla legge, dallo statuto di ASP Mozzate e, soprattutto, era ed è del tutto fisiologica in una società di capitali come ASP Mozzate che, all'epoca di fatti in questione, aveva oltre 50 dipendenti e un volume di affari e di attività considerevole. Si consideri, infatti, che lo svolgimento delle attività delegate al dott. Lietti richiede il possesso di specifiche competenze tecniche e la disponibilità a lavorare a tempo pieno, vale a dire cose che quest'ultimo innegabilmente aveva (essendo commercialista e consulente aziendale di comprovata professionalità e probità da oltre 30 anni, che, per di più, aveva lavorato per ASP sin dalla sua costituzione, svolgendo - fedelmente e con profitto, almeno in quel periodo le attività delegategli, ed essendo in pensione), men­tre la prof.ssa Gessaga non aveva, essendo docente in materie umanistiche di scuola secondaria, lavorando come tale a tempo pieno e non possedendo competenze e esperienze in materia amministrativa e contabile.

Nel 2013 gli enti pubblici-soci di ASP Mozzate hanno autorizzato l'organo amministrativo del quale faceva parte la prof.ssa Gessaga ad attribuire i compiti di cui sopra al dott. Lietti, peraltro perpetuando una decisione che risaliva alla fine del 2008, quando questi era decaduto dalla carica di direttore generale e, ciò nonostante, aveva seguitato a lavorare per ASP Mozzate (lo precisiamo, non svolgendo funzioni gestorie che, infatti, non aveva svolto neppure quando era direttore generale). Gli enti pubblici-soci ave­vano fatto ciò allo scopo di contenere le spese di esercizio e nonostante la prof.ssa Gessaga avesse suggerito loro (a più riprese invero) l'opportunità e la necessità di dotare ASP Mozzate di una struttura gestionale più articolata (e quindi più costosa), che prevedesse, in particolare, un direttore generale cui delegare vere e proprie funzioni gestorie, in modo da sgravare di incom­benze e responsabilità l'organo amministrativo. Inutile dire (ma lo diciamo comunque a scanso di equivoci) che tale suggerimento non è mai stato colto dagli enti pubblici-soci. In quarto luogo, è falso e smentito dalla ridetta sentenza, che il dott. Lietti si è impossessato di ingenti disponibilità liquide di ASP Mozzate grazie al suo ruolo di amministratore di fatto e, quindi, grazie alla totale inerzia e negligenza dell'organo amministrativo e, segnatamente, della prof.ssa Gessaga, i quali non avrebbero affatto vigilato sull'operato del predetto. In verità, il dott. Lietti si è impossessato delle disponibilità liquide di ASP Mozzate perché, nello svolgere i compiti (non gestori) affidatigli, ha eluso e così reso inefficace la vigilanza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo (sindaco unico, prima e revisore dei conti, poi).

Il dott. Lietti è riuscito a fare ciò, grazie alle sue competenze tecniche in ma­teria contabile, le quali gli hanno infatti permesso di alterare le scritture contabili e, di conseguenza, il bilancio, per mezzo di veri e propri artifizi contabili, tanto efficaci da non essere stati rilevati neppure dal sindaco unico, dal revisore dei conti e dai dipendenti amministrativi, i quali per primi si sono fidati del dott. Lietti e delle sue giustificazioni di fronte al mancato rispetto delle procedure di gestione della cassa stabilite dalla prof.ssa Gessaga. Precisiamo che la stessa Corte dei Conti, nel pronunciare la sentenza che ha deciso il primo grado del giudizio di responsabilità erariale, nell'accertare la pecifica quota di responsabilità sussidiaria della prof.ssa Gessaga per il danno erariale cagionato dal dott. Lietti attraverso le sottrazioni di dispo­nibilità liquide di ASP delle quali si è reso autore, ha considerevolmente ridotto tale quota di responsabilità della prof.ssa Gessaga invocata dal, avendola ridotta rispetto alle richiesta del Pubblico Ministero, da € 110 mila a€ 50 mila, proprio in ragion del fatto che l'attività di vigilanza della prof.ssa Gessaga sull'operato del dott. Lietti era stata resa inefficace, da un lato, dalla «callidità» del secondo e dall'altro lato, dal fatto che la prima non pos­sedeva competenze tecniche in materia amministrativa e contabile. Pertanto, Vi invitiamo a rettificare e precisare i Vostri articoli alla luce di quanto appena rappresentato.

In quinto luogo, è falso e smentito dalla sentenza della Corte dei Conti, che «tre amministratori (o meglio, ex amministratori) della società di servizi alla persona partecipata dai Comuni di Mozzate e Limido Comasco avrebbero di­stratto dai conti della società soprattutto verso il conto privato di uno di loro». Tale frase adombra, infatti, una circostanza palesemente falsa e indubita­bilmente lesiva della reputazione della prof.ssa Gessaga, vale a dire che la stessa, in quanto amministratrice di ASP Mozzate, avrebbe commesso le sot­trazioni di disponibilità liquide di ASP Mozzate delle quali si è pacificamente reso autore solo ed esclusivamente il dott. Lietti. In verità, dal primà·.grado giudizio di responsabilità erariale è emerso che l'unico autore e beneficiario delle sottrazioni di disponibilità liquide di ASP Mozzate commesse dal dott. Lietti è solo ed esclusivamente il dott. Lietti stesso, mentre la prof.ssa Gessaga -così come il revisore-, non è mai stata a conoscenza di tale illecite condotte del dott. Lietti, non vi ha concorso in alcun modo e non ne ha beneficiato. Ciò è stato, infatti, sia sostenuto dal Pubblico Ministero che ha promosso il giudizio di responsabilità erariale, sia dichiarato dalla sentenza della Corte dei Conti che ha deciso il primo grado di tale giudizio. In sesto e ultimo luogo, è bene che i Vostri lettori vengano messi al corrente del preciso contenuto del dispositivo della sentenza della Corte dei Conti che ha deciso il primo grado del giudizio di responsabilità erariale e, in particolare: 1) del fatto che la prof.ssa Gessaga è stata ritenuta responsa­bile per il danno erariale cagionato con dolo dal solo dott. Lietti (pari a € 550 mila), in via sussidiaria, a titolo di colpa e limitatamente a€ 50 mila; 2) del fatto che, nel dichiarare siffatta quota di responsabilità della prof.ssa Gessaga, la Corte dei Conti ha respinto per oltre la metà la domanda del Pubblico Ministero, il quale aveva infatti quantificato la quota di responsa­bilità erariale (sussidiaria e per colpa) della predetta in € 110 mila e ciò ha fatto motivando la decisione, oltre che con le circostanze di fatto sopra ri­chiamate, anche considerate le qualità personali della stessa.