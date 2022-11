Persona dispersa a Livo: ritrovata morta in una zona impervia

Nella serata di ieri, 19 novembre 2022, sono scattate le ricerche nei boschi impervi di Livo per ritrovare una persona scomparsa. Nella mattina di oggi, da quanto si è appreso da fonti vicine ai vigili del fuoco, sarebbe ritrovato il corpo privo di vita. Si sono attivate le operazioni di recupero della salma da parte degli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero del 118 di Como. Non si conoscono ancora le circostanze in cui la persona si è smarrita né tanto meno le cause del decesso. Ancora nessun dettaglio, inoltre, sulla sua identità. Seguiranno aggiornamenti.