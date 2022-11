Recuperato il cadavere di un uomo sul Monte Bisbino

Nel momento in cui scriviamo, le 18.47 circa del 9 novembre 2022, le sole informazioni ricevute sono da parte dei vigili del fuoco che informano che sono intervenuti oggi dalle ore 15:30 circa sul monte Bisbino per il recupero di una salma.

Sul posto anche gli specialisti vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) di Como, l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa, i carabinieri e il Soccorso Alpino. Non è ancora stata resa nota l'identità dell'uomo.

Si attendono aggiornamenti ufficiali.