Arrestato rapinatore seriale delle prostitute tra Mariano Comense e Cermenate

In poco più di una settimana ha rapinato cinque prostitute. L'uomo, un 48enne formalmente residente a Como ma in realtà senza fissa dimora, agiva sempre nello stesso modo: si avvicinava in auto alle prostitute e dopo avere contrattato il prezzo della prestazione le invitava a salire. Una volta raggiunto un luogo appartato tirava fuori un coltello e le minacciava costringendole a dargli tutti i soldi in loro possesso.



L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cantù insieme ai colleghi di Mozzate. Le manette sono scattate nella serata dell'8 aprile 2022 su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Como.Le rapine per le quali è accusato sono state commesse tra il 2 e il 10 marzo 2022 sulle strade di Mariano Comense, Carugo, Limido Comasco, Cermenate e Vertemate con Minoprio.