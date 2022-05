Rapine a mano armata all'autogrill sulla A9: arrestata una coppia di Cassina Rizzardi

Un uomo di 27 anni di Cassina Rizzardi e la sua compagna una donna di 37 anni sono stati individuati dalla polizia di Stato di Como come presunti responsabili di due rapine a mano armata all'autogrill dell'area di servizio Lario Est sull'autostrada A9 nei mesi di febbraio e marzo 2022. Oltre a questo i due sono anche accusati di furti di pneumatici e generi alimentari nei comuni di Luisiago, Cadorago, Beregazzo con Figliaro. L'uomo si trovava già in carcere per altri reati mentre la 37enne è stata portata al Bassone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.