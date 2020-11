Rapine violente a persone indifese: padre e figlio arrestati ad Appiano Gentile e Cassina Rizzardi

Tra i loro colpi portati a segno ci sono anche due rapine nei confronti di due donne: in un caso la vittima è stata un'anziana al cimitero di Appiano Gentile nell'agosto 2018, nell'altro la vittima è stata la cassiera di un centro massaggi percossa nel tenativo, non riuscito, di portare via l'incasso della giornata. I malviventi in questione sono padre e figlio: un uomo di 59 anni - I. B. residente ad Appiano Gentile - e un 21enne - A. B. di Cassina Rizzardi. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri di Appiano Gentile su ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Como a conclusione di lunghe e meticolose indagini che hanno permesso di addebitare ai due delinquenti anche altri numerosi furti avvenuti tra Cassina Rizzardi, Montano Lucino e Beregazzo con Figliaro, portati a segno in negozi di generi alimentari. Tra gli elementi fondamentali alle indagini ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dagli inquirenti.

I due sono stati arrestati nel proprio domicilio e portati al carcere Bassone di Como.

