Arrestati alla dogana di Como-Chiasso due rapinatori: uno ha 17 anni

Due uomini sono stati arrestati al valico di Chiasso Brogeda dalla polizia cantonale con l'accusa di rapina. Sembra che si siano resi protagonisti di una rapina ai danni di un uomo a Locarno. Intorno alle ore 12 del 17 luglio 2023 due di loro lo avrebbero spintonato per poi sottrargli un orologio di valore. Sarebbero poi saltati sull'auto con targhe italiane guidata da un complice.

Poco dopo le 13, al valico autostradale di Chiasso Brogeda, la polizia ha fermato due dei rapinatori. Si tratta di un 17enne cittadino rumeno residente in Inghilterra e di un 26enne cittadino irlandese residente in Irlanda, che si trovavano a bordo della vettura utilizzata per la fuga. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina e lesioni semplici. Il 26enne, trovato in possesso di marjuana, deve inoltre rispondere di infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Sono in corso accertamenti per identificare anche il terzo rapinatore. La refurtiva non è stata recuperata.