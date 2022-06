Rapinatore e ladro d'auto ricercato in Brianza: ecco l'identikit

Un rapinatore e ladro d'auto è ricercato in Brianza e su tutto il territorio nazionale a seguito della rapina portata a segno nel tardo pomeriggio del 31 maggio a veduggio, vicino a Inverigo. In particolare i carabinieri di Besana in Brianza sono alla ricerca di un rapinatore di circa 30 anni, carnagione chiara, italiano, capelli corti, occhi scuri, con gli occhiali, corporatura normale, vestito di una tuta scura, una giacca chiara e un cappellino scuro con visiera che ieri.

L'uomo ha seguito una donna a piedi finché non è salita sulla sua Fiat Panda. A quel punto è entrato da lato passeggero. La donna, spaventata, è scesa subito dall'auto ma quando ha visto che l'uomo si è messo alla guida pronto a partire ha trattenuto la portiera. Il rapinatore, però,l'ha chiusa con forza schiacciando le mani della donna.