Fino Mornasco, rapinava supermercati e farmacie con un coltello da cucina: denunciato

Nel corso della prima rapina, avvenuta in un supermercato di Fino Mornasco il 12 agosto, ha portato via 350 euro. Con la seconda rapina, ai danni della farmacia di Grandate, ha portato via l'incasso di 600 euro. Il modus operandi era il medesimo: vestito con felpa e jeans entrava nel negozio e minacciava alla persona alla cassa brandendo un grosso coltello da cucina. Il presunto rapinatore, un 40enne pregiudicato, è stato individuato dai carabinieri della stazione di Fino Mornasco guidati dal comandante Gianfranco Casanica. I militari dopo la seconda rapina sono riusciti a ottenere dalle immagini della videosroveglianza e dalle testimonianze elementi utili per rintracciare il malvivente. Sono stati recuperati i vestiti usati durante le rapine e i coltelli usati per minacciare le vittime. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.