Il rapinatore tradito dalle unghie rosse e dai tatuaggi: colpiva hotel, farmacie e gioiellerie

Una rapina dietro l'altra, una vera escalation che è avvenuta nelle province di Monza e Brianza, Milano, Como, ai danni di una gioielleria, tre farmacie, due Hotel e un distributore di carburante nelle provincie di Monza, Milano e, in ultima battuta a Reggio Emilia dove l’indagato, attraverso lo stesso modus operandi delle precedenti rapine, aveva colpito l’ennesima farmacia, facendosi consegnare l’incasso della giornata.

Nonostante cercasse di cambiare vestiti, mezzi di trasporto e si spostasse tra varie province, alcuni dettagli lo hanno reso riconoscibile e hanno permesso di identificarlo come autore di almeno 7 rapine.

Ieri 16 ottobre in serata l'epilogo e il pregiudicato, un uomo di Seregno di 41 anni è stato arrestato. L'ultima rapina è stata a Reggio Emilia dove l’indagato, attraverso lo stesso modus operandi delle precedenti rapine, aveva colpito l’ennesima farmacia, facendosi consegnare l’incasso della giornata.

Nel Comasco, a Novedrate aveva rapinato anche il Blu Hotel, l' 8 ottobre ricavando un "bottino di 550 euro".

Le indagini

Le indagini condotte dai Carabinieri di Desio e Seregno e coordinate dalla Procura di Monza, avevano permesso di risalire al seregnese e per il quale la stessa Procura aveva emesso un decreto di fermo d’indiziato di delitto in seguito a vari elementi raccolti, dalle denunce delle vittime e dalla minuziosa raccolta delle immagini degli impianti di videosorveglianza che in pratica cristallizzavano il seregnese nell’autore delle ben sette rapine eseguite in varie province lombarde.

Dalle testimonianze emergeva che l’arrestato consumava le rapine introducendosi all’interno degli esercizi commerciali nel primo caso mostrando un foglio con la scritta “rapina”. A questo punto il malfattore intimava alla farmacista di aprire il registratore di cassa e consegnare il denaro ma la donna, sorpresa ed impaurita dalla situazione, rimaneva ferma ad osservarlo, pertanto, con una forte spinta, il rapinatore spostava la farmacista e si avventava sulla cassa, aprendola ed asportando dal suo interno il denaro contante.

In un'altra occasione, il malfattore oltrepassava il bancone vendita di un’altra farmacia e si impossessava di un attrezzo appuntito tipo bisturi, un “leva faustelle. Lo stesso, brandendo l'attrezzo appuntito, minacciava il direttore puntandoglielo contro e proferendo la seguente espressione: “Ti faccio diventare una donna”, proseguendo dicendo di apreire il registratore di cassa.

Un aiuto importante per gli investigatori è arrivato dalla visione delle immagini di videosorveglianza delle farmacie rapinate, che hanno permesso di individuare le fattezze fisiche dell’indagato e hanno confermato ancora di più la presenza dell'uomo, che di volta in volta cambiava gli abiti per cercare di rendersi irrintracciabile.

Vari i fotogrammi che ritraevano nitidamente il volto dell’arrestato associandolo a tutte e otto le rapine.

Nonostante l’attività di ricerca posta in essere a seguito del primo episodio perpetrato ai danni di una Farmacia di Desio, dove era parso sin da subito che l’indiziato fosse il cittadino seregnese, l’arma di Desio aveva raccolto dai vari territori colpiti dalla similitudine delle rapine, gravi indizi di colpevolezza permettendo cosi di potere divulgare le ricerche dell’indagato che dapprima si muoveva a bordo dell’utilitaria intestata alla madre per poi fare perdere le proprie tracce sconfinando fuori dalla provincia di Monza.

Ulteriori dettagli che hanno consentito di identificare il 41enne come autore della tentata rapina erano anche la moltitudine di vistosi tatuaggi e le unghie delle mani colorate di tinta rossa.

L’attività? investigativa si è basata anche su testimonianze e sopralluoghi presso le zone teatro delle rapine, condotti con l’aiuto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza.

L’arrestato è stato trasportato al carcere di Reggio Emilia.