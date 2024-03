Pistola e volto coperto: rapina alla sala slot di Mariano

Volto coperto e pistola in mano: i malviventi non hanno perso tempo e si sono diretti dal responsabile della sala slot di Mariano Comense, la Slottery Las Vegas, per farsi consegnare i soldi che aveva in cassa. Il fatto è accaduto nella serata di ieri intorno alle 19.30. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i due sarebbero poi fuggiti con un bottino di circa 6mila euro e hanno fatto perdere le loro tracce. Indagano i carabinieri di Cantù che oltre ad aver ascoltato i testimoni, acquisiranno le riprese delle telecamere di video sorveglianza per cercare di individuare i rapinatori.