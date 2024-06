Brutale rapina alla sala scommesse di Mozzate: preso anche l'ultimo "baby" rapinatore

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cantù, alla guida del comandante Christian Tapparo, hanno finalmente messo fine alle indagini sulla violenta rapina avvenuta a Mozzate lo scorso dicembre. Dopo mesi di lavoro intenso, che ha coinvolto sia metodi tradizionali che tecnologie avanzate, gli investigatori sono riusciti a catturare tutti i membri della pericolosa banda.

La rapina

La sera del 19 dicembre 2023, intorno alle 22:45, tre membri travisati della banda, due dei quali armati di pistola, hanno fatto irruzione in un'attività commerciale di Mozzate. Uno dei rapinatori ha immediatamente aggredito il proprietario, colpendolo alla nuca, mentre un altro ha prelevato circa 4000 euro in contanti dalla cassa. Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un'auto, con un quarto complice che faceva da palo all'esterno del locale.

L'indagine e gli arresti

Grazie a un'indagine meticolosa, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il ruolo e i movimenti di ciascun membro della banda. Questi sforzi hanno portato l'Autorità Giudiziaria, sia ordinaria che minorile, a emettere provvedimenti restrittivi. Il 22 marzo è scattato il primo arresto, quello di un 17enne di origini straniere, catturato con l'accusa di concorso in rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. È stato portato al carcere minorile di Milano. Il 28 marzo gli investigatori hanno arrestato un operaio incensurato di 20 anni a Lomazzo e un 21enne a Lentate sul Seveso. Durante le perquisizioni domiciliari, sono stati trovati gli abiti usati durante la rapina. Il 14 maggio un altro 16enne di origini straniere è stato arrestato nella sua abitazione a Limido Comasco e portato al carcere minorile di Milano. Ultimo arresto ieri mattina: un 16enne pregiudicato di origini straniere è stato rintracciato in una struttura ricettiva a Desenzano del Garda. Considerato molto pericoloso, dovrà scontare un ulteriore anno e mezzo di pena per altre due rapine commesse nel 2022, oltre all'accusa di concorso in rapina aggravata e porto abusivo di armi.