Molesta una ragazza e prende a pugni il suo fidanzato, poi lo rapina: arrestato a Como

Verso le 15 di sabato 3 luglio 2021 le volanti della polizia della Questura di Como hanno fermato un uomo che, due giorni prima, aveva rapinato un giovane turista svizzero del suo Iphone. Il ragazzo e la sua fidanzata, che verso le 23 di giovedì 1 luglio si trovavano al bar “Pura Vida” ai giardini del lago, erano stati avvicinati da uno sconosciuto che aveva chiesto con insistenza l’amicizia sul social Instagram alla ragazza. Quando la giovane coppia si è alzata per andarsene, lo sconosciuto ha tirato per il braccio la ragazza e ha colpito con due pugni al volto il ragazzo, facendolo cadere a terra. Durante la caduta sono usciti dalle tasche dei pantaloni del giovane turista sia il telefono cellulare che 50 euro in contanti, di cui l’aggressore si è impossessato per poi darsi rapidamente alla fuga. La polizia, giunta poco dopo sul posto, non era però riuscita, nell’immediatezza, a trovare traccia dell’assalitore. Due giorni più tardi la vittima ha ricontattato la polizia, comunicando di essere riuscito a localizzare in via Milano il telefono che gli era stato rubato con la forza grazie all’app “Trova il mio Iphone”. Giunta immediatamente sul posto la volante ha quindi individuato immediatamente il rapinatore, anche grazie alle vittime che, in macchina con gli operatori, lo hanno indicato con precisione. Si tratta di G.O., tunisino di 22 anni, che è stato trovato ancora in possesso del telefono rubato due giorni prima. Lo straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato quindi denunciato a piede libero per la rapina e per la violazione delle norme sull’immigrazione e accompagnato, nella serata di ieri al Centro per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo.