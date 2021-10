Picchiano un poliziotto per rubargli 20 euro: arrestati a Milano due ragazzi comaschi

Hanno aggredito un uomo senza sapere che era un poliziotto. Due ragazzi - un 17enne di Mariano Comense e un 19enne di Cermenate - si sono scagliati contro l'uomo con calci e pugni e lo hanno minacciato con un coltello. Alla fine sono riusciti a portargli via 20 euro e a scappare, ma la vittima, un agente fuori servizio e in abiti civili, ha subito allertato i colleghi.

L'episodio risale a venerdì 22 ottobre 2021. Come riporta il gionale online MilanoToday, i due giovani violenti hanno teso l'agguato all'uomo poco dopo le 21 in via Alemagna. La loro fuga è durata poco. Il poliziotto rapinato li ha seguiti senza mai perderli di vista. Le pattuglie della polizia intervenute li hanno trovati e bloccati mentre cercavano di nascondersi dietro un chiosco. Sono stati arrestati entrambi.