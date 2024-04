Rapina a volto coperto e irruzione con la pistola nella sala slot di Mariano: arrestati

Un vero e proprio assalto a volto coperto nella sala slot Slottery Las Vegas di via Como a Mariano Comense. I due rapinatori, a volto coperto, si sono diretti puntando dritto alla cassa. Momenti di panico anche tra chi, domenica 28 aprile intorno alle 21.30, si trovava all'interno del locale. I due malviventi sono usciti con un bottino di 1.700 euro, ma la loro fuga è durata poco. A Besana Brianza (Mb) sono stati intercettati dai carabinieri di Merate (Lc) e fermati con ancora il bottino in mano. Sequestrate anche le pistole usate per la rapina. I due, un italiano già noto alle forze dell'ordine e un albanese, sono stati arrestati in attesa dell'interrogatorio. La vicenda, che si è svolta tra tre province, Como, Lecco e Monza, è ora affidata, almeno per le indagini preliminari, al Tribunale di Monza. A marzo, sempre nella stessa sala slot, un'altra rapina con un modus operandi molto simile.