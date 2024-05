La rapina a mano armata è avvenuta oggi 2 maggio in pieno centro a Como, subito dietro piazza Cavour. Intorno alle 11.30 un uomo armato di pistola è entrato nella sede della banca Bcc di piazza Grimoldi e ha minacciato il personale e anche i clienti che si trovavano all'interno del locale. Voleva gli fossero consegnati 25mila euro. Preso il malloppo (ancora da quantificare, poche le informazioni filtrate fino a ora) il malvivente si è allontanato dalla banca con una bicicletta e, per il momento, ha fatto perdere le sue tracce. Indaga la polizia di Stato. Articolo in aggiornamento.

Rapina a mano armata in banca in centro città e in pieno giorno: Como come il far west