Como, ancora violenza in piazza San Rocco: armati di una bottiglia rotta tentano di rapinare un uomo

Nella notte del 3 gennaio i poliziotti della squadra Volante sono intervenuti in piazza San Rocco per fermare una rapina ai danni. A chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine è stato un cittadino del Bangladesh che si è visto minacciare da due giovani di origine somala, entrambi di 22 anni. La vittima è stata avvicinata dai malviventi armati di cocci di bottiglia rotta. Con minacce, hanno cercato di costringere il bengalese a consegnare il portafogli e il cellulare. Tuttavia, lui non ha ceduto e ha prontamente chiesto aiuto alla sala operativa della questura di Como. Gli agenti sono giunti rapidamente sul luogo e, individuati i sospetti, li hanno fermati. Nonostante una breve resistenza, i due giovani somali sono stati bloccati e condotti in questura per l'identificazione. Durante la perquisizione, è emerso che uno dei due aveva addosso una piccola quantità di hashish, motivo per cui è stato sottoposto a sanzione amministrativa. Per quanto riguarda la tentata rapina, entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà.