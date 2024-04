Donna minacciata con colpi di pistola: tentata rapina a Oltra di San Mamette

Arrestaticdue giovani rapinatori, un 16enne e un 18enne, dopo una tentata rapina. La vittima è una donna di 34 anni di origini albanesi, che ha denunciato di essere stata minacciata con una pistola e di aver sentito colpi d'arma da fuoco. I carabinieri di Cantù hanno ricevuto la chiamata di emergenza poco prima delle due di notte, da parte della donna, che si trovava in via per Appiano, nel Comune di Oltrona San Mamette. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da due giovani su uno scooter, i quali l'hanno minacciata con una pistola e hanno sparato alcuni colpi d'arma da fuoco. Grazie alle immediate ricerche dei militari della stazione carabinieri di Lurate Caccivio, i due sospettati sono stati rintracciati e l'arma utilizzata per il crimine, una pistola modello "scacciacani", è stata recuperata insieme allo scooter impiegato per la fuga. Dopo un'approfondita indagine, i due giovani sono stati arrestati e condotti in carcere.