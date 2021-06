Due ragazzi aggrediti e rapinati ai giardini a lago: tre arresti

Due giovani cugini milanesi di 18 e 20 anni sono stati aggrediti, minacciati e rapinati nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 giugno 2021 ai giardini a lago a Como. I due stavano camminando sul Lungolago Mafalda di Savoia quando sono stati avvicinati da tre giovani uomini (due extracomunitari e un italiano) che chiedevano una sigaretta. Al rifiuto di uno dei ragazzi, i tre hanno iniziato ad avere atteggiamenti minacciosi, uno dei tre ha strattonato e spinto a terra il cugino più grande, mentre gli altri due hanno accerchiato il 18enne intimandogli di consegnare i soldi che aveva nel portafoglio. Non appena il ragazzo terrorizzato ha sfilato il portafogli gli aggressori glielo hanno strappato dalle mani. Nella foga di dividersi il bottino i tre malviventi hanno strappato alcune banconote. In totale hanno rubato circa 80 euro.

Una volante della polizia è intervenuta sul posto su richiesta delle due vittime. In pochi minuti gli agenti hanno rintracciato i rapinatori che erano ancora nelle vicinanze ma visto il loro atteggiamento violento e aggressivo hanno dovuto richiedere l'aiuto di altre volanti.

Uno dei tre rapinatori aveva con sé un monopattino di cui non ha saputo giustificarne la provenienza. Si è limitato a dire che glielo aveva prestato un amico di cui non ricordava il nome. Il monopattino è custodito in Questura ed è a disposizione dell'eventuale legittimo proprietario: si tratta di un monopattino elettrico Iwat Road, modello R9.



I tre malviventi sono stati arrestati. Si tratta di un 29enne maliano che la mattina prima era stato fermato per avere lanciato sassi contro un treno dopo che il personale della stazione Como lago si era rifiutato di dargli dei soldi.Arrestati anche un 19enne tunisino (che aveva con sé il monopattino) e un italiano, anch'egli di 19 anni, con diversi precedenti per rapina e droga.