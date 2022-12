Rapina a mano armata al supermercato. Arrestate 4 persone di Mariano Comense

Quattro le persone arrestate che costituivano un vero e proprio gruppo criminale: tre uomini di 45, 40 e 39 anni e una donna di 42, tutti residenti a Mariano Comense.

Sono stati traditi, tra le altre cose, da uno di loro che non aveva buttato i vestiti usati durante il colpo.

Particolarmente significative le ambientali intercettate dopo la perquisizione: "Hai sentito cosa ti ha detto lo sbirro: Grazie delle scarpe!...le dovevi buttare, tu le dovevi buttare!". Ripercorriamo la vicenda.

La rapina al supermercato armati di coltellli

Lo scorso 15 settembre 2022, armati di coltello, avevano rapinato un supermercato in Brianza. Le indagini avviate dalla compagnia dei carabinieri di Seregno hanno permesso di ricostruire i fatti e i ruoli.

Quel giorno gli indagati, dopo aver raggiunto a bordo di una Fiat Punto di colore bianco il supermercato Eurospin di Barlassina, mentre due di loro – il 40enne e la 42enne – rimanevano in macchina per garantire la via di fuga, gli altri due erano entrati nel supermercato simulando di essere dei clienti. Poi, dopo aver fatto un giro tra le corsie, si erano avvicinati alle casse e, armati di coltello, avevano intimato alla cassiera di consegnare loro l’incasso per poi, subito dopo, uscire, risalire in macchina e fuggire insieme ai complici nonostante il tempestivo arrivo di una pattuglia.

Grazie alle numerose testimonianze, alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, ai sistemi di lettura targhe e alla localizzazione delle celle telefoniche a cui si sono agganciate le utenze in uso agli indagati, è stato possibile collocarli tutti e quattro sul luogo del reato contestato ed individuarne i compiti.

Infine, la perquisizione che i carabinieri hanno fatto a casa degli indagati ha permesso di trovare alcuni degli indumenti utilizzati durante il colpo, circostanze che hanno poi trovato riscontro anche nelle intercettazioni ambientali captate dai carabinieri dove il 40enne aveva rimproverato al 39enne di non aver buttato le scarpe.

Il Gip di Monza ha ritenuto che il quadro indiziario sia grave e univoco ed essendoci il pericolo di reiterazione del reato, il giudice ha emesso l’ordinanza cautelare nei confronti di tutti gli indagati. Due di loro il 39enne e il 40enne sono stati portati nel carcere di Monza, il 45enne e la 42enne sono invece agli arresti domiciliari.