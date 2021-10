Rapina a mano armata a un distributore nel Mendrisiotto. L'uomo è fuggito verso l'Italia

Poco rima delle 19 di ieri 14 ottobre in via Marcetto a Novazzano ( nel Mendrisiotto) è stato rapinato un distributore di benzina. Un uomo, armato di pistola, è entrato nella stazione di servizio minacciando la commessa e facendosi consegnare il denaro della cassa. Il rapinatore si è espresso in italiano senza accenti particolari. Successivamente è fuggito, in direzione dell'Italia, a bordo di un'auto. Le ricerche dell'uomo, finora senza esito, sono scattate immediatamente. La commessa ha riportato lievi ferite.

I connotati del rapinatore sono i seguenti:

- Uomo, 160/165cm di altezza, vestiva di scuro e indossava un cappellino - armato di pistola

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nei pressi del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.