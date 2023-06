Violenta lite sotto i Portici Plinio: rapina un ragazzo poi si nasconde nel bagno di un treno

Attimi di paura e violenza nel primo pomeriggio del 6 giugno 2023 a Como, tra piazza Gobetti e i Portici Plinio (in zona McDonald's). La polizia e il 118 sono giunti su segnalazione di un'accesa e violenta lite. Una volta arrivati gli agenti hanno ricostruito l'accaduto. Un giovane extracomunitario avrebbe aggredito un ragazzo di 19 anni per rubargli la collana che portava al collo. Nonostante la vittima abbia fatto resistenza e nonostante siano intervenute altre persone in suo soccorso l'aggressore e rapinatore è riuscito a fuggire ma nel parapiglia la collana si è rotta. Grazie alla descrizione dei testimoni e al fondamentale aiuto di un cittadino, gli agenti hanno capito che il giovane rapinatore si era nascosto su un treno fermo alla stazione di Como Lago. Alla fine i poliziotti lo hanno trovato nascosto nel bagno di una carrozza. Il giovane, tunisino di 20 anni, è stato portato in questura e arrestato in attesa del rito direttissimo. Si trovava in Italia con permesso di soggiorno per motivi famigliari, scaduto ma in attesa di rinnovo.