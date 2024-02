Attira l'amico con Instagram, poi lo rapina: 16enne denunciato

Un episodio di violenza ha portato all'intervento delle forze dell'ordine ieri pomeriggio in via Caio Plinio, nei pressi del Mc Donal's di Como. Secondo quanto riferito, una pattuglia della Polizia è stata dispiegata sul posto in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112, effettuata da un giovane quindicenne di origine marocchina, residente nella città e regolarmente soggiornante in Italia.

Il giovane ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di una rapina in piazza Vittoria, dove un coetaneo avrebbe sottratto il suo telefono cellulare. L'indagine immediata ha permesso di localizzare il presunto aggressore, un sedicenne di nazionalità egiziana, residente in una comunità per minori situata in viale Lecco a Como.

Dalle informazioni fornite dalla presunta vittima emerge che il contatto tra i due giovani sarebbe avvenuto tramite Instagram la mattina del medesimo giorno. Il quindicenne ha dichiarato di aver ricevuto minacce attraverso messaggi vocali dall'egiziano, il quale pretendeva la restituzione di un altoparlante bluetooth. L'incontro tra i due, avvenuto nel pomeriggio in piazza Vittoria, è degenerato quando il sedicenne, dopo aver portato il più giovane in un luogo isolato, lo ha minacciato con un taglierino esigendo la restituzione della cassa acustica. Nonostante le proteste del quindicenne, che sosteneva di non essere in possesso dell'oggetto, il 16enne ha proceduto a sottrargli il cellulare. Il giovane marocchino ha rintracciato poi il suo rapinatore in via Plinio, davanti al Mc Donald's e ha chimato la polizia.

Gli agenti, dopo aver raccolto tutte le testimonianze e le prove, hanno portato i due ragazzi in questura per un'ulteriore ricostruzione dei fatti. A seguito di un'approfondita indagine e della formalizzazione della denuncia da parte della vittima, il pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori di Milano è stato informato dell'accaduto. Di conseguenza, il sedicenne è stato denunciato per rapina aggravata.