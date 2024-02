Rapina la farmacia di Lomazzo con una pistola, poi fugge in monopattino: arrestato

E' entrato nella farmacia di via Unione a Lomazzo e minacciando i dipendenti con una pistola si è fatto consegnare 1.500 euro. Poi è fuggito in monopattino. L'episodio risale allo scorso 22 gennaio. Grazie ai testimoni e alle videocamere di sorveglianza, però, i carabinieri lomazzesi sono riusciti non solo a ricostruire ogni minimo spostamento del malvivente, ma anche a risalire alla sua identità. Fodamentale il contributo della tecnologia Sari (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini). Attraverso l’impiego di questa tecnologia, da un'immagine fotografica di un soggetto ignoto si riesce ad effettuare una ricerca computerizzata nella banca dati delle forze dell'ordine, e grazie a due algoritmi di riconoscimento facciale, si è in grado di fornire un elenco di immagini ordinate secondo un grado di similarità.

Ieri pomeriggi (31 gennaio) intorno alle 14 la polizia locale di Lomazzo ha eseguito un controllo su un uomo di 33 anni che con fare sospetto si aggirava nei pressi dell’ufficio postale del paese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Lomazzo. Il maresciallo ordinario Maurizio Turturiello si è accorto di trovarsi di fronte al sospettato della rapina alla farmacia. Dunque, i militari hanno perquisito la casa del 33enne recuperando e sequestrando parte degli indumenti indossati durante la rapina, l'arma usata (una pistola scacciacani), e il monopattino elettrico usato per raggiungere la farmacia. L'uomo è stato arrestato.