Como, rapina un cliente: arrestato affittacamere del centro storico

Arrestato per avere rapinato ed estorto denaro a un giovane cliente della sua struttura ricettiva nel cuore del centro storico di Como. In manette è finito un affittacamere di 47 anni residente in via Giovio, dove gestisce la struttura.

Il 20 dicembre gli agenti della Squadra Volante di Como sono intervenuti in un appartamento di via Giovio in seguito a una richiesta giunta 112 da parte di un 27enne che aveva da qualche mese preso in affitto un posto letto. Gli agenti intervenuti, dopo avere ascoltato il 27enne e alcuni testimoni presenti nell’appartamento, hanno subito ricostruito la vicenda. Il cliente ha riferito che il proprietario dell’appartamento, pregiudicato, da mesi gli chiedeva denaro in prestito per delle difficoltà economiche che stava attraversando.

Nella prima serata di ieri però l’affittacamere ha affrontato nuovamente il cliente e con l’ennesima richiesta di soldi, seguita da un netto rifiuto, gli ha sottratto con la forza il telefono cellulare colpendolo con degli schiaffi sul viso. Il proprietario dell’immobile, tramite l’applicazione della banca presente sul telefono della vittima ha effettuato un bonifico di 2.200 euro a favore di una terza persona, risultata estranea ai fatti, per poi disfarsi del cellulare. Gli agenti intervenuti hanno successivamente recuperato il dispositivo sotto un’auto parcheggiata in strada.

I poliziotti hanno portato in questura tutte le persone coinvolte e, dopo aver ricostruito con esattezza la vicenda e avere sentito pm di turno hanno tratto in arresto l’affittacamere per i reati di rapina ed estorsione e l’hanno portato al carcere Bassone. La vittima, invece, è stata accompagnata presso al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.