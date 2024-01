Rapina con coltello a un benzinaio di Lugano: la polizia cantonale cerca testimoni

Armato di coltello ha rapinato un distributore di benzina a Lugano ed è poi fuggito senza lasciare tracce. E' successo intorno alle ore 22 di mercoledì 24 gennaio 2024. L'impianto rapinato è quello situato in via Ciani. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente è entrato nel distributore e ha minacciato una dipendente, costringendola a consegnare il contenuto della cassa. La polizia cantonale è immediatamente intervenuta sul luogo, supportata dagli agenti della polizia Città di Lugano. Il rapinatore, un giovane di circa 18-20 anni, alto 170 centimetri, dalla carnagione chiara, indossava una felpa grigio-blu con cappuccio e una cuffia, portando con sé un sacchetto rosso. Al momento, le ricerche non hanno ancora portato a esito positivo. Eventuali testimoni che abbiano notato movimenti sospetti nei dintorni del distributore sono invitati a contattare la polizia cantonale al numero (+41) 0848 25 55 55.